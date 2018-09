Die Post bringt allen - Ärger

Ein Steinmetz und zwei HAK-Schüler aus Salzburg konnten sich bei den Berufseuropameisterschaften (EuroSkills) in Budapest durchsetzen. Mehr als 500 junge Fachkräfte aus ganz Europa zeigten diese Woche bei den …

Chronik

Ein 24-jähriger Oberösterreicher hat Sonntagfrüh in einem Lokal in der Salzburger Altstadt zwei Mitarbeiter attackiert, worauf es zu einem Tumult kam. Der Randalierer wurde verletzt in ein Spital zur …