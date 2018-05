Die P&R-Plätze sind Gstättn

Karl Michael Blagi spricht sich für die Kurzparkzone im Süden aus und kritisiert das ewige "Zerreden".

Redaktion:

Redaktion:

Redaktion: Wie groß ist die Enttäuschung, dass die FPÖ im Land nicht mitregiert?

Karl Michael Blagi: Ich war überzeugt, dass Haslauer mit der FPÖ keine Koalition eingeht. Marlene Svazek war ihm zu laut und direkt, das ist nicht seine Art. Außerdem hätte sie in der Regierung fünf Jahre Zeit gehabt, sich zu profilieren, da hat er Angst gehabt, sie zu stark zu machen.

Die Stadt hat am Bahnhof das Alkoholverbot umgesetzt. Fühlen Sie sich bestätigt?

Das haben wir seit Jahren gefordert. Aber wir sind es gewohnt: Ich sagte ja auch, dass es beim Heizkraftwerk Nord nur eine Brücke brauche, um die Messe an den Bahnhof anzubinden. Damals war das ein "Blödsinn", jetzt ist die Messebahn plötzlich eine Idee von Vizebürgermeister Bernhard Auinger ( SPÖ).

Gutes Stichwort, wo Sie doch für Planung und Verkehr zuständig sind. Wie stehen Sie zur Lokalbahnverlängerung bis Mirabell?

Ich bin ein großer Verfechter davon. Man hat nur der Bevölkerung zu wenig erklärt, dass es nicht nur um die 700 Meter Strecke geht, sondern um die Möglichkeit, später die Bahn von dort aus weiter Richtung Süden führen zu können. Das ist angesichts des Verkehrs wichtig, genauso wie das Stieglgleis - damit könnte man eine Verbindung zwischen Bahnhof und Flughafen schaffen und die Autos endlich an den Stadtrand verbannen.

Das ließe sich rascher und auch billiger umsetzen, doch die P&R-Plätze außerhalb stehen leer.

Weil es Gstättn sind und keine Parkplätze. Man bietet den Leuten nichts in Salzburg. Und es wird nur in Kombination mit günstigen Bustickets (drei Euro in die Stadt) klappen. In anderen Städten funktioniert das längst, aber in Salzburg wird alles "zerdiskutiert", es kommt nicht zur Umsetzung. Nicht einmal ein Bus in die Nachbargemeinde darf fahren, wenn ein Bürgermeister die Oberleitung nicht will.

Wie stehen Sie zur Erweiterung der Kurzparkzone Süd mit 1. Juli?

Anrainer sehen die Pendlerdebatte dabei auf ihrem Rücken ausgetragen, weil sie jetzt eine Ausnahmegenehmigung um jährlich 80 Euro beantragen müssen. Aber das ist in vielen Stadtteilen der Fall und sie waren es auch, die sich beschwert haben, dass alles zugeparkt ist. Im Sinne einer Gesamtlösung bin ich für die Kurzparkzonen-Erweiterung.

Ganz kurz noch:



Ich bin viel zu gerade und stur.



In fünf Jahren möchte ich, wenn möglich, in Pension sein und für Familie, Freunde und mich selbst Zeit haben.



Dieses Buch hat mich beeindruckt: Ich lese vor allem Koch- und Schachbücher.



Ein Ereignis, das mein Leben verändert hat: die Geburt meiner zwei Kinder und der Tod meiner Eltern und meiner Schwester.