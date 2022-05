Die Prämien für Salzburgs Manager fließen nicht mehr automatisch

Die Verträge der Geschäftsführer bei Landesbeteiligungen sollen allesamt an jährliche Ziele geknüpft werden. Bei Misserfolg gibt's folglich weniger Geld.

Alle Jahre wieder keimt in der Salzburger Landespolitik die Diskussion über sogenannte Bonuszahlungen in Betrieben, an denen das Land beteiligt ist, auf. Auch heuer hat die SPÖ wieder eine schriftliche Anfrage im Landtag dazu eingebracht und wollte neben der Höhe der Prämien auch die Kriterien und den Stand der Neuregelungen der Bonifikationen wissen. Schließlich wurde im Jänner 2019 ein Beschluss gefasst, die leistungs- und erfolgsorientierten Prämienzahlungen nachvollziehbarer zu gestalten.

Seit Dienstag liegt die Beantwortung vor. LH-Stv. Christian Stöckl ...