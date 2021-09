Die Raumordnung lässt den Grünen-Chef in die Luft gehen

Von oben sehe man die Fehler in der Raumordnung am besten, sagt LH-Stv. Heinrich Schellhorn. Mit den Sünden müsse endlich Schluss sein.

Die rund 2000 Meter hohe Schwalbenwand bei Saalfelden ist ein beliebtes Wander- und Skitourenziel. Vor allem, weil weder eine Straße noch ein Lift auf den Gipfel führen. Deshalb machte LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne) am Dienstag der Aufstieg mehr zu schaffen als sein erster Tandemflug mit dem Gleitschirm. Drei Stunden hätten sie von Thumersbach auf den Gipfel gebraucht, berichtete Schellhorn. Für den Transport des schweren Gepäcks gab es aber grüne Unterstützung, unter anderem vom jungen LAbg. Simon Heilig-Hofbauer. In den Piloten, den Saalfeldener Gemeindevertreter Peter Dullnig, habe er volles Vertrauen gehabt.

Nach der planmäßigen Landung beim Berggasthof Hinterreit in Maria Alm sagte Schellhorn über seine Beobachtungen aus der Luft: "Wir leben in einem wunderschönen Land, in dem sehr viele Raumordnungssünden begangen worden sind." Am Beispiel des Saalfeldener Beckens seien das 30 verstreute Ortschaften rund um das Zentrum, die wie an einer Perlenschnur aufgereihten Einkaufszentren an der Pinzgauer Straße (B311), das im Niemandsland zwischen Saalfelden und Maishofen liegende Gewerbegebiet Harham und eine massive touristische Infrastruktur in Maria Alm mit 6000 Hotelbetten und mindestens 3000 weiteren Betten in legalen und illegalen Zweitwohnsitzen.

Angesicht der Klimaänderung und der Extremwetterereignisse müsse man Stopp sagen, so Schellhorn. Zersiedelung schaffe Verkehr und damit Schadstoffausstoß. Die Gemeinden und das Land hätten mit der neuen Raumordnung die rechtlichen Grundlagen. "Man muss sie nur vollziehen. Für den Tourismus wurde viel geopfert, aber jetzt ist das Ende der Fahnenstange erreicht." Man benötige keine neuen Betten, von denen nur Investoren profitierten. "Das Argument der Arbeitsplätze gibt es nicht mehr. Der Tourismus findet keine Mitarbeiter und ist ohne ausländische Arbeitskräfte nicht zu betreiben." Bei seinem Flug sah Schellhorn auch die Fülle an Forststraßen. "Meines Erachtens haben wir genug. "Es ist ein Ausbaustopp nötig."

Der grüne Saalfeldener Stadtrat Ferdinand Salzmann sagte, die meisten Raumordnungsfehler seien Altlasten. Deren Bewältigung sei schwierig genug. Umso mehr gelte es, neue Sünden zu vermeiden. Er nannte als Beispiel die Baulandwidmung im Ortsteil Bsuch, fünf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, und mehrere hundert weitere Betten durch das geplante Golfhotel in Saalfelden-Schinking.