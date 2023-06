Die Salzach soll mehr Energie liefern: Auf Stegenwald folgt ein noch größeres Kraftwerk

Während in Stegenwald die Arbeiten begonnen haben, wälzt die Salzburg AG wenige Kilometer flussabwärts Pläne für ein noch größeres Kraftwerk.

Bagger, Radlader, Muldenkipper, Kräne: In Stegenwald ist inzwischen schweres Gerät an der Salzach aufgefahren. Erste größere Erdbewegungen haben bereits stattgefunden. Hier errichten Salzburg AG und Verbund um rund 100 Millionen Euro in den kommenden zweieinhalb Jahren ein neues Wasserkraftwerk. Mit einer Jahreserzeugung von knapp 73 Gigawattstunden lassen sich durch das Kraftwerk Stegenwald künftig rund 20.000 Haushalte mit Strom versorgen.

Damit ist das Potenzial von Salzburgs größtem Fluss nicht ausgeschöpft. Die Salzach soll künftig energiewirtschaftlich noch deutlich intensiver genutzt ...