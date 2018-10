Im Gemeinderat ging vor allem Stadtrat Johann Padutsch hart mit der Salzburg AG ins Gericht. Scharfe Kritik kam auch von SPÖ und FPÖ.

Seit sich die Landesregierung auf ein Paket zur Stärkung der Öffis festgelegt hat, ist das Thema auch voll in der Stadtpolitik angekommen. Auf Antrag der SPÖ diskutierten die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Mittwoch über den Zustand des öffentlichen Verkehrs in der Landeshauptstadt.