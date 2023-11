Die kleinen Schritte sind der Schlüssel zur Hallentür

In Salzburg scheint es seit vielen Jahrzehnten ein ungeschriebenes Gesetz zu geben. Ein "Das ist nun mal so"-Prinzip. Zumindest ist das der Anschein, wenn man sich die Begründungen anhört, wieso Schulturnhallen nicht online zu buchen sind. Gleichzeitig zeigen Projekte wie die "Bewegte Stadt", dass der Sport den Verantwortlichen in der Stadtpolitik am Herzen liegt. Auch im Sportreferat ist die Freude über jeden Verein groß. Statt also Hypothesen aufzustellen, ob das Einpflegen etwas bringt, muss man einen Versuch starten. Zu verlieren gibt es bei 36 Hallen wahrscheinlich wenig. So könnten die User-Zahlen steigen, die bei den drei städtischen Hallen auf der digitalen Plattform (zur Überraschung der Stadt) aktuell ausbleiben. Auch wenn sich nur wenig Restkapazitäten ergeben sollten: Jede Person, die sich bewegt, jede Mannschaft, die gemeinsam trainiert, und jede Halle, die Menschen zusammenbringt, ist ein Gewinn.