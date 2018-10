Die schwarzen Bauern kosten ihre Macht aus

Die Bauern in der ÖVP haben einen neuen Chef. Rupert Quehenberger weiß, welche Reizworte er in seiner Politik braucht.

Klein, aber sehr, sehr mächtig. Das ist die Berufsgruppe der Landwirte. Das wissen in der ÖVP die Parteiführung und die anderen Bünde zu schätzen. Der Landestag des Salzburger ÖVP-Bauernbundes mit der Hofübergabe an der Spitze war eine Machtdemonstration mit fast 450 Teilnehmern im vollen großen Saal des Stieglkellers am Fuß der Salzburger Festung. Und sie brachte auf Landesebene eine Abgrenzung von den Grünen und im Bund ein Zweck-Bekenntnis zu den Freiheitlichen.

Es ist eine Hofübergabe auf Raten. 21,5 Jahre war der 61-jährige Franz Eßl Obmann des Salzburger Bauernbundes. Nationalrats-Abgeordneter bleibt er auch in den nächsten Jahren und Salzburgs Landwirtschaftskammer-Präsident ist er noch - bis Dezember dieses Jahres. Die Redner beschworen die Geschlossenheit und warnten vor Kirchturmdenken, denn im Vorfeld der Nominierung des künftigen Salzburger Bauernpräsidenten hatte es durchaus einige Interessenten für das Amt gegeben. Geworden ist es der 47-jährige Rupert Quehenberger, Holzerbauer in Annaberg. Die Delegierten des Landesbauerntags wählten ihn fast einstimmig. Von 217 Stimmen erhielt er 215, zwei waren ungültig.

Als Franz Eßl, Urbanbauer in Tamsweg, 1995 Kammerchef wurde, trat Österreich der EU bei und sein nunmehriger Nachfolger übernahm daheim den elterlichen Hof. Seither sei die heimische Landwirtschaft mindestens drei Mal totgesagt worden, sie lebe aber immer noch, sagte Quehenberger. Eßl: "Es ist uns gelungen, nach dem EU-Beitritt die heimischen Lebensmittel in den Regalen des Handels zu halten."

Der neue Bauernbundchef setzt weiters auf die Reizwörter Naturschutz sowie Wolf und Luchs. "In der letzten Regierungsperiode im Land wurde im Naturschutz über die Bauern drüberregiert." Damit kritisiert Quehenberger die damals zuständigen Grünen. Nun, unter ÖVP-Ressortführung sei das anders. "Ich halte nichts von hoheitlichem Naturschutz, ich bin für Naturschutz mit Hausverstand und mit Verträgen." Es müssten Weideschutzgebiete geschaffen und für den Wolf Lebensräume in Europa gefunden werden, in denen er Platz habe. Außerdem bedauerte der Neue die "Ellbogentechnik" in der Gesellschaft, die - etwa vom Mountainbiken bis zum Hunde-Gassigehen - (fremdes) Eigentum beanspruche.

Für einen Naturschutz "auf Augenhöhe" sprach sich auch ÖVP-Obmann LH Wilfried Haslauer aus. Es freue ihn, dass Landesrätin Maria Hutter die Aufgabe übernommen habe. "Ich bin gegen einen Mikro-Fundamentalismus im Naturschutz." Man dürfe nicht "die Leute sekkieren".

Da viele Landwirte nicht nur mit der Koalition mit den Grünen auf Landesebene, sondern auch mit dem Partner FPÖ auf Bundesebene keine Freude haben, warb der ÖVP-Klubobmann im Nationalrat, August Wöginger, um Verständnis. Mit der FPÖ sei es zwar auch nicht immer einfach, aber "es geht mit den Freiheitlichen besser" als mit der SPÖ, an der viele Reformen gescheitert seien. Nun würden Reformen wie in der Sozialversicherung umgesetzt. Vor der Zusammenlegung der bäuerlichen Krankenversicherung mit jener der Wirtschaft, bräuchten sich die Bauern aber "nicht fürchten", "keine Sorgen".

Ziemlich neidisch blickte Salzburgs Wirtschaftskammer-Präsident Konrad Steindl auf den Bauernbund - wegen dessen Geschlossenheit und starker Vertretung im Nationalrat in Wien.

Zwei Tennengauer werden die Landwirtschaftskammer führen

Der Bauernbund wählte einen neuen Vorstand. 217 Delegierte gaben ihre Stimmen ab. Neuer Landesobmann ist Rupert Quehenberger (r.) aus Annaberg mit 215 Stimmen.

Noch heuer wird er Franz Eßl als Kammerpräsident folgen. In der Kammer ist Nikolaus Lienbacher (l.) aus Bad Dürrnberg Direktor. Obmann-Stellvertreter sind Elisabeth Hölzl (192 Stimmen), Nicole Leitner ( 181) und Bernhard Perwein (180), Finanzreferent ist Raiffeisen-Generaldirektor Günther Reibersdorfer (199). Kassaprüfer sind Paul Schreilechner aus Mariapfarr ( 180) und Josef Ebner aus Fuschl (166 Stim- men). Die 61-jährige Hölzl ist Landesbäuerin. Ihr Hof ist das Ortnergut in Eben. Perwein (31) aus Leogang leitet das Milchlieferservice Mei Muich. Leitner (41) ist Kastnerbäuerin in Anif.