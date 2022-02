Die Sorge der Ukrainer in Salzburg ist groß

Das Leben vieler Ukrainer in Salzburg ist eng mit der Gemeinschaft in der St.-Markus-Kirche verknüpft. Die Angst um die Heimat ist groß.

Bis Dienstag um zwei Uhr früh saß Pfarrer Vitaliy Mykytyn, gebürtiger Ukrainer, daheim in Salzburg vor dem Computer und studierte die internationale Berichterstattung über die jüngsten politischen Entwicklungen in seiner Heimat. "Was derzeit passiert, ist für das ukrainische Volk sehr traurig", sagt der Geistliche. Der 42-Jährige lebt seit 15 Jahren in Österreich, seit 2013 ist er Seelsorger für die Ukrainische Griechisch-Katholische Kirche in Salzburg und Rektor der St.-Markus-Kirche in der Salzburger Altstadt. Das Gotteshaus am Ursulinenplatz ist seit 1999 die ...