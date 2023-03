Die SPÖ freut sich über neue Mitglieder

Wer soll die SPÖ im Bund künftig führen? Die Mitglieder haben die Qual der Wahl - von Pamela Rendi-Wagner über Hans Peter Doskozil bis zu Andreas Babler. Die Mitgliederbefragung, die nach der Salzburger Landtagswahl am 23. April starten soll, hat jetzt schon Auswirkungen: Die Zahl der SPÖ-Mitglieder steigt - auch in Salzburg.

Nach eigenen Angaben hatte die SPÖ in Salzburg bisher knapp 8000 Mitglieder. Seit der Vorwoche seien mehr als 400 neue dazugekommen, sagt Landesgeschäftsführer Gerald Forcher. Und: Der Zustrom reiße nicht ab. Die Frist für Mitglieder, die dann auch an der Befragung über den Bundesvorsitz teilnehmen dürfen, endete am Freitag um 24 Uhr.