Die Stadt Salzburg erinnert an 100 Jahre Frauenwahlrecht

Mit einer "Wahlzelle", deren Inneres die Geschichte der politischen Teilhabe von Frauen aufrollt, gedenkt die Stadt Salzburg der Einführung des Wahlrechts für Frauen in Österreich vor 100 Jahren.

Am Montag machte das Wanderaussstellungs-Objekt zum ersten Mal Station, und zwar in der Stadtbibliothek. "Wichtig ist, dass es weiter geht zu mehr echter Gleichstellung, weiter nach vorn. Wir dürfen keine Rückschritte zulassen. Denn auch wenn vor dem Recht und auf dem Papier alle Menschen gleich sind, ist real und politisch noch viel dafür zu tun", sagt Anja Hagenauer, Vizebürgermeisterin und Frauen-Ressortleiterin anlässlich der Eröffnung der "Wahlzelle".

Die eigens gestaltete Wahlzelle dient als Ausstellungsobjekt und tourt bis März durch die Stadt Salzburg. Sie zeigt die Geschichte des Frauenwahlrechts und die Geschichte der frauenpolitischen Repräsentation bis herauf in die 1980-er Jahre. Sie enthält Abrissblöcke mit Frauenbiografien zum Mitnehmen, zeigt historische Dokumente wie einen alten Pass und Reproduktionen von Wahlplakaten: "So wählen Sie richtig." Entstanden ist sie in Kooperation mit der Universität Wien.

"Die Wahlzelle ist das schlichte Symbol der Demokratie. Hier sind wirklich alle Wahlberechtigten gleich. Jede Stimme zählt genau gleich viel. Das ist eine der größten Errungenschaften, die es gibt. Doch noch immer denken manche Personen, sie seien mehr wert als andere: Wegen ihres Namens, ihrer Herkunft, ihres Vermögens oder weil sie männlich sind", sagt Alexandra Schmidt, Frauenbeauftragte der Stadt Salzburg. Auch angesichts des 70-Jahre-Jubiläums der Erklärung der Menschenrechte sei das nicht akzeptabel, so Schmidt.

Rund um die Wahlzelle gibt es Kurzführungen für Gruppen, Gesprächsrunden oder Info-Angebote in Kooperation mit dem Frauenbüro der Stadt. Auch individuelle Angebote sind möglich.

Quelle: SN