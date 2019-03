Der Weg zum Frauenwahlrecht in Salzburg war steinig. 1919 nahmen zum ersten Mal vier Frauen im Salzburger Gemeinderat Platz. Eine Bürgermeisterin gab es in der Landeshauptstadt noch nie.

30.000 Frauen und tausende Männer marschierten am 19. März 1911 am ersten Internationalen Frauentag auf der Ringstraße in Wien. Angeführt von der Sozialdemokratin Aloisia Franek begingen auch die Genossinnen und Genossen in der Stadt Salzburg diesen Tag als Kampftag für ...