Die Übergabe des Zepters bei der PMU in Salzburg erfolgte im dritten Anlauf

250 Festgäste kamen zur Inauguration von Wolfgang Sperl zum PMU-Rektor. Auch Minister Heinz Faßmann reiste zur Feier nach Salzburg. Landeshauptmann Wilfried Haslauer lobte Sperl als "großen Verbinder".

Am Dienstag fand die feierliche Inauguration von Prof. Wolfgang Sperl (65) in das Amt des Rektors der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg statt. Sperl nahm dabei von Gründungsrektor Herbert Resch (71) das Universitätszepter entgegen. Zu der Feier in der Großen Aula der Paris-Lodron-Universität Salzburg war auch Wissenschaftsminister Heinz Faßmann angereist. Sperl - langjähriger Vorstand am Salzburger Uniklinikum für Kinder- und Jugendheilkunde - übernahm das Amt des Rektors bereits im Juni 2020. Nach zwei pandemiebedingten Absagen konnte die Inauguration vor 250 Festgästen nun stattfinden - unter Einhaltung eines Covid-19-Maßnahmenpakets mit 3-G-Regel.

Minister Heinz Faßmann: "Ich weiß die PMU in guten Händen"

Minister Faßmann: "Ich weiß die PMU in guten Händen und wünsche dem neuen Rektor viel Mut und viel Erfolg bei dieser gestalterischen Aufgabe von Medizin und Gesundheit für unsere Gesellschaft." Landeshauptmann Wilfried Haslauer: "Wolfgang Sperl ist ein großer Verbinder. Eine Eigenschaft, die auch in der Wissenschaft von zentraler Bedeutung ist."

Partner wie die Mayo Medical School, Yale oder Harvard

Rektor Sperl will den Standort künftig weiter profilieren und als Universität der Gesundheitswissenschaften mit den angebotenen Studien Humanmedizin, Pflegewissenschaft und Pharmazie noch stärker positionieren. Er betonte auch die Wichtigkeit internationaler Partner wie der Mayo Medical School, Yale oder Harvard. Wissenschaftsgeleitete Lehre, die Vorbereitung auf die Arbeit an den Patienten und starke Forschungsleistungen seien die tragenden Säulen der Universität. Auch die Internationalisierung solle weiter vorangetrieben werden. Neben dem etablierten Standort in Nürnberg gehen die Kooperationen mit Südtirol in eine nächste Phase.