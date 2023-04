Die Wähler forcieren eine Politik auf Augenhöhe

Ein Wahlkampf der Extreme, mit Zuwächsen an den Rändern und einem Erdrutsch für die Parteien der Mitte: So geht diese Landtagswahl 2023 in die Geschichte ein. Was sich ungebrochen fortsetzt, ist das Abstrafen derer, die in der Verantwortung stehen. Die Politik nach alter Schule, um nicht zu sagen von oben herab, hat ausgedient, die Menschen forcieren eine Politik auf Augenhöhe.

Nicht umsonst "bedankten" sich etwa die Kuchler bei Haslauer für die Corona-Sperre auf derlei Art, dass sie die Gemeinde in Blau umfärbten.

Auch die Wahlen in Niederösterreich, Kärnten und Tirol zeigten auf, dass den etablierten Parteien offenbar ihre Lösungskompetenz für die alltäglichen Probleme der Menschen abgesprochen wird.

Aufwind erleben andere, die einfache Antworten bieten (FPÖ) oder sich auf wenige Themen konzentrieren (KPÖ plus). Dazu kommt, dass die Sieger, FPÖ (landesweit jetzt zweitstärkste Partei) und KPÖ plus (neue zweitstärkste Kraft in der Stadt), postulieren, dass sie für Veränderung und einen neuen politischen Stil stehen.

Ob die heutigen Wahlsieger morgen auch liefern werden (können), ist ohnehin eine zweite Geschichte, Graz lässt grüßen! Wie viel sich an der Salzach tatsächlich ändert, wird man sehen müssen. Die ÖVP bleibt vorerst dominanter Faktor, an ihr wird es nun sein, die neue Regierung zu bilden. Aber auch ihr sollte das schlechte Abschneiden zu denken geben.