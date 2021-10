Die Windkraft nimmt in Salzburg langsam Fahrt auf

An drei Standorten im Bundesland gibt es aktuell Pläne für Windräder. Im Lungau könnte die selbst verordnete zehnjährige Bedenkzeit früher enden.

Die Landesregierung will die Windkraft forcieren, bis 2030 sollen in Salzburg 25 Windräder in Betrieb sein. Die Hälfte davon könnte in Flachau stehen. Das Projekt am Windsfeld ist aktuell das konkreteste, die Windmessungen verlaufen laut Angaben der Betreiber vielversprechend, die private Windsfeld GmbH und die Salzburg AG könnten im kommenden Jahr in den Reigen der Behördenverfahren starten.

Gegen das Projekt mobil macht der Alpenverein. Bei einer Veranstaltung in Radstadt am Donnerstagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem ...