Die Zeit ist reif: Mehr S-Bahn statt Gitzentunnel

Das Regierungsabkommen, das vor wenigen Monaten vereinbart wurde, ist in Sachen Verkehr zwar nicht Makulatur, aber keine taugliche Grundlage mehr. Denn die vergangenen zwei Wochen haben nicht nur offenbart, wie schwach die Obusflotte der Salzburg AG ist, sondern auch, wie amateurhaft und unprofessionell der öffentliche Verkehr im ganzen Land organisiert ist - und wie sehr er von der Politik fahrlässig vernachlässigt wird. Grob gesprochen, agieren Land, Stadt und Gemeinden nebeneinanderher, eine übergeordnete Planung ist nicht einmal ansatzweise vorhanden. Da fehlt es an allen Ecken und Enden; und genau so schaut der öffentliche Verkehr auch aus - miserabel.

Wenn eine Regierung für sich in Anspruch nimmt, offensichtliche Fehlentwicklungen zu korrigieren, so kann Landeshauptmann Wilfried Haslauer beim Verkehr nicht weitermachen wie bisher. Die Regierung muss klare Signale und glaubhafte Taten setzen - schon bei der Budgetklausur nächste Woche. Deutlich mehr Geld für den öffentlichen Verkehr und freie Hand für Landesrat Stefan Schnöll, der offensichtlich als Erster seit Langem entschlossen ist, gegen die teils katastrophale Verkehrssituation in Salzburg wirklich anzukämpfen.

Dass Landeshauptmann Wilfried Haslauer, nun auch Chef des Aufsichtsrats der Salzburg AG, eine Öffi-Neuordnung anordnet, ist ein erstes ermunterndes Signal. Fehlt noch, dass er auf "seinen" Gitzentunnel verzichtet, weil ein Ja für dieses 150-Millionen-Euro-Investment jetzt ein völlig falsches Signal wäre. Das aktuelle kann eigentlich nur lauten: Mehr S-Bahn statt weiterer Autotunnel.