Dienstbehörde prüft die Chats des Chefs des Salzburger Verfassungsschutzes

Aufdecker Peter Pilz kündigt "noch andere Geschichten" an, die im März beginnenden ÖVP-Untersuchungsausschuss zu behandeln seien.

In der Causa um parteipolitisch motivierte Personalentscheidungen in der Salzburger Landespolizeidirektion sind am Freitag neue Chatnachrichten aufgetaucht. Wie berichtet, gab es 2016 einen Austausch zwischen dem damaligen Kabinettschef des ÖVP-geführten Innenministeriums mit dem nunmehrigen Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) in Salzburg, Georg Angerer. Dieser war davor Stadtrat und ÖVP-Klubobmann in Hallein. Das Onlineportal zackzack.at des ehemaligen Nationalratsabgeordneten Peter Pilz hatte entsprechende Protokolle veröffentlicht.

Nun sind neue Konversationen aufgetaucht, in denen Angerer bereits im Jänner 2016 ...