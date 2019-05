Nachdem es am Wochenende die Regierung gesprengt hat, haben die Stadt Nachrichten am Montag mit Politikwissenschafter Armin Mühlböck über die Auswirkungen der Turbulenzen auf die EU-Wahl gesprochen.

Armin Mühlböck ist Politikwissenschafter an der Universität Salzburg. Wir haben mit ihm am Montag über die am Wochenende geplatzte Regierung und die Auswirkungen gesprochen.

Redaktion: Inwiefern beeinflussen der Rücktritt Straches und Neuwahlen in Österreich die EU-Wahl?Mühlböck: Wenn so ...