Diskussion um Binnen-I: Sprache bildet Wirklichkeit ab

Ein Vorfall im Magistrat Salzburg sorgte vergangene Woche für Aufregung. Das Binnen-I in internen Dienstanweisungen wurde abgeschafft, hieß es. Tatsächlich wurde es nie eingeführt. Was der Fall trotz aller Verwirrung zeigt: Gleichberechtigung in der Sprache hinkt in Österreich hinterher.

SN/fotolia/dopsch Debatte um das Binnen-I.