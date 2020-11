Distanzunterricht in Salzburg - wie sich Schulen in Sonderschichten darauf einstellten

Lehrer und Schüler sind zwar besser auf das Homeschooling vorbereitet als im März. In vielen Familien wird das Lernen daheim dennoch zum Stresstest.

Am Wochenende wurde in vielen Salzburger Schulen emsig gearbeitet. Nachdem die Bundesregierung für alle Schulen die Umstellung auf Fernunterricht bis 4. Dezember angekündigt hatte, traten die Direktoren mit den Eltern in Kontakt, um den Betreuungsbedarf für ihre Kinder zu eruieren. An vielen Volksschulen kamen am Sonntag die Lehrer zusammen, um Lernpakete zu schnüren, die sie den Kindern am Montag mit nach Hause gaben.

"Zehn Lehrer haben am Sonntagabend in der Schule die Arbeitsblätter erstellt", schildert Claudia Hölzl, Direktorin ...