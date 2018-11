Doppelstaatsbürgerschaft: "Uns fällt ein riesiger Felsen vom Herzen"

Aufatmen bei Cigdem Schiller. Ihr drohte der Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft. Nun konnte sie beweisen, dass sie keine Türkin ist.

Die Erleichterung bei der Familie Schiller in Steindorf bei Straßwalchen ist groß. Vergangenen Freitag bekam sie ein Schreiben des Landes Salzburg, aus dem hervorging, dass das Verfahren zur Feststellung der Staatsbürgerschaft gegen Cigdem Schiller eingestellt wurde.

Zur Vorgeschichte: Die 31-Jährige Salzburgerin mit türkischen Wurzeln bekam so wie Hunderte Türken in Salzburg kürzlich einen blauen Brief vom Referat für Wahlen und Staatsbürgerschaft zugeschickt. Sie alle sollen auf einer türkischen Wählerevidenzliste stehen und damit für die Wahl in der Türkei 2015 eingetragen gewesen sein. Eine Tatsache, die sich mit der österreichischen Staatsbürgerschaft nicht verträgt und ein Verfahren zur Feststellung der Staatsbürgerschaft zur Folge hat.