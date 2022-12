Doraja Eberle: "Menschen brauchen Häuser - keine Zelte"

Seit 30 Jahren baut Doraja Eberle Holzhäuser für Menschen, die alles verloren haben - Container und Zelte lehnt sie strikt ab.

Während in der Landeshauptstadt nach einer Flüchtlingsunterkunft gesucht wird und politische Debatten über die Belegung des ehemaligen Hotel Kobenzl am Gaisberg entbrannt sind, sitzt Doraja Eberle in ihrem Büro in Grödig und zeigt auf eine Wand voller Fotos: "Das sind alles Momente und Erinnerungen, die wir in den vergangenen 30 Jahren dokumentiert haben", sagt Eberle. Strahlende Kinderaugen, ein Handschlag einer alten Dame - voller Dankbarkeit und trotzdem voller Trauer: "Diese Frau hat ihre Kinder und ihren Mann verloren", sagt Eberle.

