Dorfbeuern: Zwei Frauen bilden das neue Führungsduo in der Gemeindeverwaltung

Die Flachgauer Gemeinde Dorfbeuern startet 2023 in der Amtsleitung und im Bauamt mit einem neuen weiblichen Führungsteam. Die Gemeindevertretung hat einstimmig Barbara Frohnwieser (45) zur Amtsleiterin und Sabrina Rosenegger (37) zur Leiterin des Bauamts bestellt.

Der bisherige Chef der Gemeindeverwaltung, Johann Huber, wird im Lauf des kommenden Jahres in den wohlverdienten Ruhestand wechseln. Frohnwieser ist gebürtige Steirerin. Sie absolvierte ein Masterstudium für Leadership und Gesundheitswesen an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) in Salzburg und hat Berufserfahrung im Magistrat, ...