Doskozil auf "Freundschaftstour" in Salzburg: Rund 65 Genossen hörten zu

Der burgenländische Landeshauptmann wirbt um Stimmen bei den roten Parteimitgliedern. Der Andrang im Brunauer Zentrum hielt sich Samstagvormittag aber in Grenzen. Es bleibt Doskozils einziger Stopp in Salzburg.

Wer soll SPÖ-Bundesparteichef sein oder werden? Die Mitgliederbefragung läuft seit Montag, und seit dieser Woche sind die beiden Herausforderer von Pamela Rendi-Wagner - Andreas Babler (Bgm. von Traiskirchen) und Hans Peter Doskozil (burgenländischer Landeshauptmann) - auch in Salzburg unterwegs.

Während Babler am Donnerstagabend in Hallein und am Freitag in der Stadt Salzburg stoppte, kam Doskozil am Samstag um 10 Uhr ins Parkhotel Brunauer in der Stadt Salzburg. Der Andrang hielt sich aber in Grenzen. Rund 65 Genossinnen und ...