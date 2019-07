Dossenweg: ÖVP und FPÖ wollen mehr Eigentumswohnungen

Bisher war fix, dass in der Stadt Salzburg im Fall von Umwidmungen immer mindestens 50 Prozent geförderte Mietwohnungen sowie maximal 25 Prozent an Mietkauf- und 25 Prozent an Eigentum gebaut werden. Nun will die ÖVP von diesem Schlüssel abweichen.

SN/stadt salzburg So soll der „urbane Platz“ bei der geplanten Heimat-Österreich-Siedlung am Dossenweg aussehen.