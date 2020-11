Drei Wohnbauprojekte am Start

Alle drei Tagesordnungspunkte im Planungsausschuss morgen, Donnerstag, betreffen Wohnbauprojekte - mit in Summe rund 170 zusätzlichen Wohnungen. Die Ausschussvorsitzende übt aber dennoch Kritik.

Im Planungsausschuss am Donnerstag wird über drei Projekte abgestimmt: Punkt eins ist der Bebauungsplan (Aufbaustufe) für 90 günstige Mietwohnungen der Erzdiözese beim Borromäum. Punkt zwei sind 60 Mietwohnungen (teils Richtwertmietzins) beim Projekt "Kreuzbrückl" der Stieglbrauerei. Punkt drei ist eine Aufstockung um 22 geförderte Mietwohnungen der Genossenschaft die Salzburg in der Josef-Ressel-Straße in Taxham.

Laut "die salzburg"-Geschäftsführer Markus Sturm soll das Projekt in der Resselstraße definitiv noch vor Weihnachten ausgeschrieben werden, um einen Baustart im Frühjahr 2021 zu ermöglichen. ...