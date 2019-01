Drei zu zwei: In der FPÖ geht's auch im neuen Jahr rund

Nach dem Rauswurf von Gemeinderat Karl Michael Blagi aus der FPÖ vor wenigen Wochen kommen die Freiheitlichen in der Landeshauptstadt auch im neuen Jahr nicht zur Ruhe.

Denn Markus Ferstner kehrt überraschend in den Salzburger Gemeinderat zurück. Der Mandatar hatte sich vor zwei Jahren beurlauben lassen. Am 9. Dezember ist er schließlich aus der FPÖ ausgetreten. Am 21. Dezember kam ein Schreiben an die Stadt, dass er seine Beurlaubung beendet und sein Mandat wieder annimmt. Ein Racheakt, wie es heißt.