Dreikampf um die SPÖ-Bundesspitze: So stimmen Salzburger Parteigrößen ab

Immer mehr Funktionäre deklarieren sich: Stadträtin Hagenauer votiert für Bürgermeister Andreas Babler. Vizebürgermeister Bernhard Auinger gibt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil seine Stimme. Auch Rendi-Wagner hat Befürworter. In dieser Woche kommen Babler und Doskozil nach Salzburg, um die Werbetrommel zu rühren. Rendi-Wagner macht keine Werbetour.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil oder Bürgermeister Andreas Babler: Die SPÖ-Mitglieder sind seit Montag aufgerufen, zu entscheiden, wer die Bundespartei künftig führen soll. Auch viele Funktionäre in Salzburg haben sich inzwischen deklariert - und tun das teilweise in den sozialen Medien auch kund. Stadträtin Anja Hagenauer hat ihre Stimme für Andreas Babler abgegeben: "So weit liegen die drei nicht auseinander. Aber: Andreas Babler tickt ähnlich wie ich. Soziale Themen sind bei ihm die Nummer 1. Deshalb bekommt er ...