Dritte Impfung: Viele Fragen beim Land Salzburg noch offen

Die Politik setzt bei der Drittimpfung auf möglichst hohes Tempo. Wien prescht wieder vor, in Salzburg ringt man noch um eine klare Linie.

Mitten in den Bemühungen der Politik, Tempo in die Auffrischungsimpfungen zu bekommen, gab es auf Expertenebene am Montag heftige Debatten, ab wann der dritte Stich nun gesetzt werden soll. Der Salzburger Impfkoordinator Rainer Pusch sagte nach einer Diskussionsrunde mit dem Nationalen Impfgremium (NIG), dass man dort weiter darauf beharre, dass bei allen Impfstoffen sechs Monate nach der zweiten Impfung eine dritte Impfung angeraten wird. Außer es handelt sich um Hochrisikopatienten, vor Antritt einer längeren Reise oder bei Personen mit besonders ...