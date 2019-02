Duell ums Rathaus in Oberndorf

Viel Spannung verspricht die kommende Wahl in Oberndorf, da Bürgermeister Peter Schröder (SPÖ) nicht mehr antritt. Die Entscheidung über das neue Stadtoberhaupt dürfte zwischen den beiden Vizebürgermeistern Sabine Mayrhofer (ÖVP) und Georg Djundja (SPÖ) fallen. Aber auch die anderen Parteien wollen ein Wörtchen mitreden. Die SN-Wahltour ist am 12. Februar in Oberndorf zu Gast.

Ob Oberndorf genügend Parkplätze hat oder nicht, darüber scheiden sich die Geister zwischen den beiden Stadtvizes Sabine Mayrhofer (ÖVP) und Georg Djundja (SPÖ). Während Mayrhofer zusätzliche Parkplätze im Stadtzentrum wünscht, hält Djundja eine einheitliche Kurzparkzone mit Überwachung für die bessere Lösung.