Düstere Prognose für Salzburg: Zahl der Patienten höher als Stufenplan

Der Lockdown wird - wenn er wirkt - in den Spitälern erst mit zwei Wochen Verspätung Wirkung zeigen. Bis zu 82 Intensivpatienten werden erwartet.

Die Zahl der Personen, die in Salzburg wegen einer schweren Coviderkrankung im Spital behandelt werden müssen, steigt weiter. Am Donnerstag wurden 211 Menschen in Spitälern behandelt, 31 davon auf einer Intensivstation. Die Patienten werden jünger, derzeit werden drei Kleinkinder auf Normalstationen und zwei auf Intensivstationen betreut. Eine schnelle Entspannung wird auch der kommende Lockdown nicht bringen.

Die Maßnahme sei schon längst notwendig gewesen, sagt Richard Greil, Primar der III. Medizin am Salzburger Uniklinikum. "Es zählt jeder Tag", sagt ...