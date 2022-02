Durch den Mangel an Pflegenden stehen Heime teils leer

Die Omikron-Welle verschärft den Pflegemangel in Salzburg. Gemeinden und Pflegeträger fordern vom Land Unterstützung.

Die Situation in Salzburgs Seniorenwohnheimen spitzt sich zu. In Hallein stünden von 143 Betten 42 nicht zur Verfügung, weil in der Einrichtung zumindest zehn Pflegekräfte fehlten, sagt Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ). "Die Betten stehen leer, auf der anderen Seite haben wir eine lange Warteliste mit Personen, die dringend einen Platz benötigen."

Das Heim in Hallein wird vom Roten Kreuz betrieben. Bereichsleiter Martin Huber sagt, dass die Omikron-Welle den Pflegemangel verschärfe. "Covid war ein Beschleuniger für die Situation." Mit ...