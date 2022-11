E-Bus rollt jetzt auch in St. Johann - als "City-Shuttle"

Der Verkehrsverbund setzt auf E-Mobilität: Zwei Linien in Wals-Siezenheim sollen künftig ebenfalls mit E-Bussen betrieben werden. Die Ausschreibung läuft.

Seit Freitag wird die Linie 53 "City-Shuttle St. Johann" von einem modernen E-Bus befahren. Das Fahrzeug ist der erste Elektrobus im Auftrag des Salzburger Verkehrsverbunds (SVV) im Pongau.

Die Reichweite beträgt rund 200 Kilometer

Der E-Solar City XL basiert auf dem Mercedes-Benz eVito und hat mit seiner 100 kWh-Batterie eine Reichweite von rund 200 Kilometern. Dank seiner Schnellladefähigkeit kann der E-Bus in der Postbus-Garage St. Johann in zirka einer Stunde voll aufgeladen werden. Der Niederflur-Elektrobus ist barrierefrei. Er bietet Platz für 25 Fahrgäste.

Leichtes Einsteigen mit Rollstuhl oder Kinderwagen

Bürgermeister Günther Mitterer: "Wir freuen uns sehr, dass wir einen neuen Meilenstein im nachhaltigen öffentlichen Verkehr erreicht haben. Seit Jahren sind wir als e5 Gemeinde bemüht, die Stadt St. Johann als gesunden Lebensraum zu erhalten." Marcel Hartl, Postbus-Verkehrsleiter Zell am See: "Bei dem neuen Niederflurbus wird das Ein- und Aussteigen mit einem Rollstuhl oder Kinderwagen besonders erleichtert." Landesrat Stefan Schnöll hob die gute Zusammenarbeit mit Bürgermeistern und Verkehrsunternehmen hervor, "ohne die wir neue Projekte nicht umsetzen könnten".

Umstieg bei zwei weiteren Linien geplant

SVV-Geschäftsführer Johannes Gfrerer: "Für die Erreichung der Klimaziele braucht es ein Umdenken im Mobilitätsverhalten sowie neue Technologien." Der Verkehrsverbund will die E-Mobilität weiter ausbauen: Mit Fahrplanwechsel am 12. Dezember starten die neuen Linien 181 (vom Kleinen Walserberg nach Salzburg) sowie 36 (von Wals zum Europark Salzburg). Sie sollen mittelfristig ebenfalls mit E-Bussen betrieben werden. Die Ausschreibung läuft. "Wir gehen davon aus, dass wir die E-Busse in einem Jahr am Start haben."