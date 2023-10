Eben hat neuen Kindergarten eingeweiht

Vor allem die Nachfrage nach Kleinkindbetreuung steigt. Nun hat man um 6 Millionen Euro ausgebaut.

Mit einem Tag der offenen Tür wurde der neue Kindergarten in Eben offiziell eröffnet. Leiterin Michaela Stiegler freut sich über die neue Einrichtung: "Wir haben jetzt mehr Platz und durch das Arbeiten in kleineren Gruppen ist ein individuellerer Blick auf das einzelne Kind möglich", schildert sie. Der Betrieb während der Um- und Ausbauphase in der Badeseestraße sei für das gesamte Team eine Herausforderung gewesen. "Der Zusammenhalt untereinander, egal ob pädagogisches Personal oder Reinigung, war super und so konnten wir auch in dieser schwierigen Phase immer unserem Anspruch gerecht werden, als Bildungseinrichtung zu fungieren", fasst Stiegler zusammen.

Sechs Millionen Euro für Ausbau

Anfang September konnte der neue Kindergarten nach 17 Monaten Bauzeit in Betrieb genommen werden. Gekostet hat das Projekt sechs Millionen Euro netto. 50 Prozent davon kamen aus dem Gemeindeausgleichsfonds des Landes. "Die Veranschlagungen haben weitestgehend gehalten, weil wir die Ausschreibungen noch vor der großen Preisexplosion vorgenommen haben", berichtet Bürgermeister Franz Fritzenwallner (ÖVP).