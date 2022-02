Egger fordert lückenlose Aufklärung

SPÖ-Chef teilte rund um Postenvergaben gegen die ÖVP aus.

Es klang schon stark nach Wahlkampfrhetorik. SPÖ-Chef David Egger nutzte am Freitag die geleakten Chats aus dem Halleiner Rathaus und jene um Postenvergaben mit Verbindungen zur Salzburger Polizei zu einem Rundumschlag gegen die Salzburger ÖVP. Angewidert sei er angesichts der Chats, wie man über andere Leute denke. LH Wilfried Haslauer müsse jetzt einen Aufräumprozess in seiner Partei starten, betonte Egger. Die SPÖ werde alles für eine notwendige lückenlose Aufklärung rund um fragwürdige Postenvergaben tun. Sollten die Landtagswahlen in Salzburg, wie man bereits munkle, vorverlegt werden, sei die SPÖ jedenfalls bestens vorbereitet.