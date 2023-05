Ehemalige Tamswegerin setzt sich für Grundrechte ein

Dagmar Häusler (39) ist im Lungau aufgewachsen. Seit Herbst 2021 vertritt sie die MFG in OÖ.

Bis zum Beginn der Pandemie liest sich der Lebenslauf von Dagmar Häusler, geborene Karner, geradlinig. Eine Lehre zur Drogistin mit ausgezeichnetem Erfolg bei der Firma Ökopharm in Moosham vertiefte sie später auf dem zweiten Bildungsweg mit Abendmatura und dem Studium zur Biomedizinischen Analytikerin an der Fachhochschule in Salzburg. Daneben arbeitete sie in einer Apotheke in der Landeshauptstadt. Nach dem Studium hat sie die Laborleitung im Bereich der Urologie/Andrologie im Landeskrankenhaus übernommen. Und nach dem Wiedereinstieg 2019, nach Karenz mit ihren beiden Kindern, traute sie mit Beginn der Coronapandemie ihrem Erlernten nicht mehr: "Kernthema in meinem Beruf war alles, was Analytik und Technologie angeht. Einer der Schwerpunkte war klinisches Studienmanagement. Es gab diagnostisch keine Berechtigungsgrundlage für Massentests. Die politisch basierten Fakten hatten keine Grundlage. Tests können nur angewendet werden, wenn ein positiver Verdacht besteht. Wenn man gesunde Menschen testet, steigt die potenzielle Rate der Falsch-Positiven." Das heißt? "Das Ergebnis ist zu 50 Prozent falsch. Fakt ist, man darf keine gesunde Population mit diesem diagnostischen Mittel überwachen."

Tamswegerin ist Gründungsmitglied der MFG

Auch die darauffolgende Quarantäne sei verfassungswidrig gewesen: "Sie war definitiv Freiheitsentzug." Dieser Entzug der Grundrechte war Kernauslöser für ihren Einstieg in die Politik: "Ich bin Gründungsmitglied der MFG. Die Pandemie scheint vielleicht vorbei zu sein, weitere Eingriffe in die Grundrechte liegen aber in der Schublade und können jederzeit angewendet werden."

Wie steht sie zur Impfung? "Impfung ist eine freie Entscheidung. Diese Impfung ist jedoch - Stand der derzeitig noch nicht abgeschlossenen Forschung - weder sicher noch wirksam. Eigentlich ist alles ein Blindflug. Es müsste normal niemanden geben dürfen, der diese Impfstoffe mit gutem Gewissen empfiehlt."

Gleich im ersten Anlauf ist der MFG im September 2021 der Sprung in das oberösterreichische Landesparlament gelungen. Dagmar Häusler ist eine der drei Abgeordneten der MFG. "Wir sind österreichweit mit führenden Rechtsanwälten und Ärzten vernetzt. Natürlich gab es gerade zu Beginn viel Gegenwind. Nach 18 Monaten im Landtag haben wir über 80 Initiativanträge eingebracht, die auch behandelt werden müssen."

Zu den Kernthemen der 39-Jährigen gehören Gesundheitswesen - auch mit alternativen Heilungsformen -, Bildung, Kinder und Jugend. Mittlerweile ist Dagmar Häusler Bundesparteiobmann-Stellvertreterin der MFG Österreich. Sie ist hauptberuflich Politikerin. 60 bis 80 Wochenstunden spult sie ab. Ihre Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren werden zusätzlich im häuslichen Unterricht unterrichtet: "Es gibt ein Grundrecht auf freies Lernen. In unserem Heimatort Mattighofen und generell im Bezirk Braunau gibt es ein sehr stabiles und gutes Netzwerk mit Menschen, die ihre Kinder ebenfalls im häuslichen Unterricht lehren. Es ist eine Herausforderung, aber es lässt sich arrangieren. Kinder sind in den Schulen während der Pandemie traumatisiert und mit dem Ninja-Pass sogar ,terrorisiert' worden. Auch diese Auswirkungen werden jetzt sichtbar." Alles beginnt für Dagmar Häusler aber bei der Bildung: "Wir haben knapp eine Million junge Menschen in Österreich, die trotz Bildungsweg nicht sinnerfassend lesen und schreiben können. Neben der Pflege wird auch das pädagogische Personal zu Tode gespart. Auch der folgliche Fachkräftemangel ist eklatant."

Ein bis zwei Mal pro Woche pendelt die Polit-Quereinsteigerin von ihrem Heimatort Mattighofen nach Linz. Den Rest erledigt sie im Homeoffice. "Es braucht von der Politik endlich ein Eingeständnis, dass in den letzten Jahrzehnten ganz viele Fehler passiert sind. Es wird in Österreich mehr Wert auf Macht und Korruption gelegt, anstatt sich endlich für die Menschen einzusetzen."