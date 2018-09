Eiertanz statt Guglhupf-Harmonie

Während Wilfried Haslauers Abwesenheit entgleiste die Debatte um Tempo 80 auch in der Regierung. Jetzt ist der Chef zurück, und wird wohl rasch handeln.

Die Premiere schwarz-grüner Regierungsarbeit vor fünf Jahren wurde von viel Harmonie und einem Guglhupf, den Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) zu den Endgesprächen mitgebracht hatte, begleitet. Die Zweitauflage startete vor zwei Monaten zwar auch einträchtig, doch zeigte sich rasch, dass die Koalitionäre diesmal von Beginn an viel stärker auf ihr Eigenprofil achten (müssen).

Den ersten Höhepunkt erreichte das interne Ringen am Freitag, als der grüne LH-Stv. Heinrich Schellhorn klarmachte, dass er als ressortzuständiger Umweltlandesrat an Tempo 80 auf der Stadtautobahn festhalten werde. Und Stunden später Verkehrs-Landesrat Stefan Schnöll wissen ließ, dass das für ihn "noch absolut nicht sicher" sei. Sicher ist: Dem Chef können die öffentlich zur Schau gestellten Dissonanzen seiner Kollegen nicht gefallen. Und Wilfried Haslauer ist ja ab heute wieder aus dem Urlaub zurück.

Es ist zu erwarten, dass dies in der Tagesarbeit rasch zu spüren sein wird. Gerade in der so emotionalen Debatte rund um das Tempolimit auf der Stadtautobahn braucht es eine klare Linie der Regierung - und keinen Eiertanz. Rasche Entscheidungen sind gefragt.