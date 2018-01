Ein Bahnhof ohne Gruselfaktor

25.000 Menschen frequentieren täglich den Bahnhofsvorplatz. Nun analysiert eine Soziologin, was nötig ist: Streetwork und positive Erlebnisse.

Vor allem in der Früh und am Abend, wenn viele Menschen zielgerichtet zu Bus und Bahn wollen, kollidieren die Nutzergruppen am Bahnhofsvorplatz. Insbesondere jene 30 bis 35 Leute, die - trinkend und das Geschehen inhalierend - viele Stunden des Tages dort verbringen, stufen Passanten in einer Umfrage jetzt als problematisch ein. Es handelt sich um Langzeitarbeitslose, Obdachlose, Frühpensionisten ohne Tagesstruktur. "Sie sind halt sichtbar und fallen auf, aber das Problem ist überschaubar", relativiert Soziologin Rosemarie Fuchshofer, die von der Stadt mit einer Sozialraumanalyse und Handlungsempfehlungen beauftragt ist.

Caritas würde konzeptionelles Streetwork begrüßen

Nach mehr als 100 Interviews mit Passanten zieht sie Bilanz. Was besagte Gruppe angehe, so seien diese Leute bei allen Zuständigen namentlich bekannt, man sei an ihnen dran, sagt Fuchshofer.

Konzeptionelles Streetwork gibt es bis dato aber nicht - weil ein Auftrag und das Geld fehlen. "Nur in Notfällen und nach Absprache mit den ÖBB gehen wir rüber", sagt Peter Gstöttner, Leiter des Bahnhofsozialdienstes der Caritas. "Rüber" deshalb, weil der Sozialdienst mit dem Bahnhofsumbau ein paar Straßen weiter gezogen ist und nicht mehr - wie früher - auf Bahnsteig 7 sitzt. "Auf die Leute zuzugehen, würde auf jeden Fall Sinn haben", beurteilt Gstöttner. Man sehe das am Wiener Modell. Dort betreiben ÖBB und Caritas gemeinsam Streetwork vor dem Bahnhof.

Zwei Drittel der Befragten sprachen sich in Fuchshofers Recherchen für ein Alkoholkonsumverbot am Bahnhofsvorplatz aus. "Das kommt heuer sowieso", sagt die für Soziales zuständige Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer (SPÖ) - zur Erinnerung: Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) unterstützte letztlich im Wahlkampf diese Langzeitforderung der Stadt-FPÖ.

Ist es "durch", spreche laut Hagenauer auch nichts mehr gegen das Wiederaufstellen der Sitzgelegenheiten - Bankerl, wie gehabt, stehen in der Befragung auf der Wunschliste weit oben.

Genauso wie knapp zwei Drittel neue Veranstaltungsangebote begrüßen. "Zu einem guten Teil geht es ja auch darum, den Blickwinkel zu ändern und die positive Wahrnehmung zu verstärken", sagt Fuchshofer: "Das Gruselige müssen wir wegbringen." Das subjektive Sicherheitsempfinden liegt aktuell bei unter 40 Prozent - in der Nacht. Als unheimlich nehmen die Leute den Hain, die Busleiste A vor dem Sisi-Denkmal und so manchen Abgang in die Tiefgarage wahr. "Dort sollten wir ansetzen", sagt Fuchshofer, wobei sie zu bedenken gibt, dass "ein Bahnhof niemals ein Montessori-Kindergarten sein wird, sondern immer ein Spannungsfeld birgt. Das liegt in der Natur der Sache." Nächsten Donnerstag findet ein Workshop mit den Anrainern statt, um die bisherigen Ergebnisse zu erläutern und die Probleme zu objektivieren. Darauf aufbauend, will man in den nächsten Monaten konkrete Maßnahmen beschließen.