Ein bisschen weniger Heuchelei bitte

Mit Kritik an der Salzburg AG ist die Politik derzeit schnell zur Stelle. Dabei wäre eine gehörige Portion Selbstkritik fällig.

Der neue Vorstand der Salzburg AG ist nicht zu beneiden. Seit zwei Monaten ist Michael Baminger in Salzburg, und der Mann hat einen prall gefüllten Altlasten-Rucksack umgehängt bekommen. Baminger kann ausbaden, was ihm seine Vorgänger hinterlassen haben. Das Kontrollamt attestierte der Salzburg AG diese Woche, bislang nur das Nötigste in den Betrieb des Obusses investiert zu haben. Was den Landeshauptmann nun zur markigen Feststellung veranlasst, dass die Salzburg AG gefälligst für den Investitionsstau, auch bei der Lokalbahn, geradestehen müsse. Obendrein ...