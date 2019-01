Ein Duell und ein Nachfolger in Werfenweng

Peter Brandauer tritt wieder an und ein Neuer stößt zur ÖVP.

Der Langzeit-Ortschef tritt noch einmal an, bekommt es dieses Mal mit einem Mitbewerber zu tun und präsentiert gleich den Nachfolgekandidaten für die nächste Wahl. Diese Ausgangslage bietet sich den Wählern in Werfenweng. Bürgermeister Peter Brandauer (ÖVP), seit 1989 Gemeindeoberhaupt, stellt sich wieder der Direktwahl. 2014 war er als einziger Kandidat mit 41,3 Prozent Nein-Stimmen konfrontiert. Heuer fordert ihn FPÖ-Vize David Rettensteiner heraus. Zur Gemeindevertretungswahl tritt neben ÖVP und FPÖ die Heimatliste (Spitzenkandidatin Katrin Heck) an. Brandauers ÖVP-Nachfolgekandidat ist Ortsfeuerwehrkommandant Markus Huber (45), der früher für die Heimatliste im Ortsparlament war.