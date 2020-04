Salzburgs fester Glaube, eine besonders krisenfeste Wirtschaftsstruktur zu haben, ist erschüttert. Salzburg ist plötzlich besonders hart getroffen. Das muss Konsequenzen haben.

Mittlerweile ist es ja amtlich und mit Zahlen belegt: Salzburg hat das heimtückische Virus so hart wie kaum eine andere Region in Österreich getroffen. Gottlob nicht in der Gesundheitsversorgung, dafür umso härter in wirtschaftlicher Hinsicht - Tourismus und Gastronomie, ein ...