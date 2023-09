Ein freudscher LH-Verschreiber: Schnöll kann nicht ewig Kronprinz bleiben

Wann übernimmt Stefan Schnöll (35) das Amt von Wilfried Haslauer (67) und wird Landeshauptmann? Diese Frage hat das Landesmedienzentrum am Samstag schon beantwortet. In einer Aussendung zum Stau- und Baustellenchaos auf der Tauernautobahn hieß es am Samstagabend: "Landeshauptmann Stefan Schnöll fordert deshalb von den Verantwortlichen der Asfinag weitere Maßnahmen." Am Sonntag war Schnöll in der Aussendung seines Amtes schon wieder enthoben und wie seit Juni Landeshauptmann-Stellvertreter.

Politische Weggefährten gehen davon aus, dass Haslauer wohl 2025 oder spätestens 2026 sein Amt an Schnöll übergeben könnte. Mehrere Gründe dafür werden intern genannt: Haslauer wäre dann zwölf Jahre Landeshauptmann, und damit genauso lange im Amt wie sein Vater (1977 bis 1989). Der Wechsel wäre noch weit genug weg von einer Landtagswahl 2028. Parteistrategen rechnen mindestens zwei Jahre, die man benötige, um den notwendigen Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung zu erreichen. Und noch ein Grund wird hinter vorgehaltener Hand stets genannt: Schnöll könne ja nicht ewig "Kronprinz" bleiben.