Investor und Projektentwickler Planwuadr.at macht das Kloster St. Josef in Salzburg zum "kleinen, feinen" Boutique-Hotel. Schule und Kindergarten werden modernisiert. Auch Wohnungen sind geplant.

Seit 1880 waren die Schwestern der Guten Hirten im Kloster St. Josef in der Hellbrunner Straße in Salzburg ansässig. Jetzt sind sie in das Kloster Baumgartenberg im Bezirk Perg in Oberösterreich übersiedelt. Hintergrund war die Altersversorgung der letzten noch in ...