Ein Jahr Coronakrise in Salzburg: SPÖ kann sich Einsetzen eines U-Ausschusses vorstellen

Die SPÖ-Spitze hat am Freitag Bilanz gezogen und sparte nicht mit Kritik an Bundes- und Landesregierung. Parteichef David Egger fährt auf Doskozil-Linie und will schnellere Öffnungsschritte samt Eintrittstests, auch für die Gastronomie.

Parteivorsitzender David Egger und sein Klubchef im Landtag, Michael Wanner, haben der Salzburger Landesregierung am Freitag eine schlechte Bilanz für ein Jahr Arbeit in der Pandemie attestiert. Zwar lobte die Oppositionspartei den ersten Eingriff der Politik zu Beginn der Pandemie im Frühling 2020 ("da hat der Landeshauptmann einen guten Dienst gemacht und nicht in jedes Mikrofon hineingebissen"). Doch fortan seien die Vorschläge der Opposition als Blödsinn, als nicht sinnvoll und als nicht machbar abgestempelt worden von der Landesregierung. Nun hinke ...