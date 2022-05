Ein Jahr vor der Wahl: Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek rätselt über ihr Umfragetief

Nur 15 Prozent würden laut Umfrage Blau wählen. Parteiobfrau Marlene Svazek sagt, sie sei ratlos. Ihr Hauptziel für die Landtagswahl 2023? "Dass die ÖVP schwächer wird."

Nach dem ibizabedingten Ende der türkis-blauen Bundesregierung hat die FPÖ im Laufe der Coronaviruspandemie zu ihrem Markenkern zurückgefunden. Zur Protestpartei, die "denen da oben" wehtun will, wie es Parteichefin Marlene Svazek bei einer Kundgebung gegen die Coronamaßnahmen am Mozartplatz im vergangenen Dezember formulierte. Wobei die Partei das Feld der Frustrierten nicht mehr allein beackert, wie sich an diesem Tag zeigte. Am benachbarten Kapitelplatz warb zeitgleich die neue Partei MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) um die Gunst der Gegnerinnen und Gegner der ...