Ein langer Feriensommer auch im Pinzgau - hoffentlich mit guter Kinderbetreuung

Die Betreuung während der Sommerferien zu organisieren, ist für viele berufstätige Eltern jedes Jahr aufs Neue eine besondere Herausforderung. Hier eine Übersicht mit Tipps und Adressen.

Sommer, Sonne, Ferienzeit - aber Mama und Papa müssen arbeiten und der Kindergarten bzw. die Schule sind geschlossen. Dieses Szenario wird durch die ausgedehnten Angebote an Ferienbetreuung vor Ort mittlerweile deutlich entschärft.

Die Sommerbetreuung in den Pinzgauer Kinderbetreuungseinrichtungen ist in den Gemeinden unterschiedlich geregelt und richtet sich nach dem gemeldeten Bedarf wie auch nach der Personalverfügbarkeit. "Meist können fünf bis sieben Wochen der Ferienzeit damit abgedeckt werden", berichtet Christine Schläffer vom Forum Familie Pinzgau.





Sommerspaß 2023

In Piesendorf/Niedernsill (von 10. Juli bis 11. August) sowie in Bruck (10. Juli bis 25. August) bietet die Regionalentwicklung Pinzgau eine gemeindeübergreifende Ferienbetreuung an, in Bruck zusätzlich mit Inklusivbetreuung (Anmeldung: www.region-pinzgau.at).

Pfifferlingplatzl



Von 11. Juli bis 26. August. organisiert der Verein "Pfifferlingplatzl" in den Gemeinden Wald und Neukirchen ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für Kinder berufstätiger Eltern. Dabei ist auch tage- bzw. wochenweise Betreuung möglich. Anmeldungen: www.pfifferlingplatzl. at

Schulkinder



Viele Pinzgauer Gemeinden bieten eine Ferienbetreuung für Schulkinder an, oft mit Mittagessen. Es sind aber noch nicht alle Angebote in der Datenbank des Landes aufgelistet. Darüber hinaus gibt es einen "Ferienkalender" mit Möglichkeiten wie Schnupper-Tennis, Segeln, Kickboxen oder Golf, die in Kooperation mit den Vereinen abgewickelt werden - nicht als durchgängige Betreuung, wenn man berufstätig ist, sondern als zusätzliches Angebot.

Die Termine dazu werden mit Schulschluss in die allgemeine Ferienprogramm-Datenbank des Landes Salzburg aufgenommen, die ständig aktualisiert wird. Hier findet man auch ganzwöchige Angebote wie ein Englisch-Camp in Zell am See und Mittersill, eine Kletterwoche in Weißbach oder ein Pferde-Erlebniscamp: unter www.service.salzburg.gv.at/ferien/extern/overview





MINT-Betreuung

Bei "Ferienspaß trifft MINT" in Zell am See (24. Juli bis 11. August), einer Initiative der Arbeiterkammer, werden Hauptschüler ganztägig kostenlos betreut. Naturwissenschaftliche Experimente, gepaart mit Sport und Freizeit, bilden hier die Basis für ein unbeschwertes Ferienerlebnis. Um MINT dreht sich auch das Abenteuercamp in Maishofen von 21. bis 24. August für Kinder zwischen sieben und elf Jahren."MINT-Angebote sind außerdem in mehreren Workshops im gesamten Ferienprogramm integriert", so Christine Schläffer, welche die Ferienprojekte in der Region koordiniert.





Förderungen



Für einzelne Veranstaltungen wie das Abenteuercamp in Weißbach (13. bis 18. August) sind auch finanzielle Förderungen bzw. Kostenübernahmen möglich: Details dazu gibt es ebenfalls in der Ferienprogramm-Datenbank. Einige Ferienangebote sind kostenlos.

Betreuung für alle

Die Angebote zur inklusiven Betreuung sind laut Christine Schläffer ausbaufähig: "Hier wird einfach noch viel zu wenig gemacht, obwohl gerade Familien mit beeinträchtigten Kindern die meiste Unterstützung brauchen und oft mit ihren Kräften absolut am Limit sind - und das nicht nur zur Ferienzeit, sondern das ganze Jahr über." Ein gelungenes Modell zur Inklusivbegleitung gebe es schon in anderen Bundesländern, so in Tirol: "Das würde ich mir auch für Salzburg wünschen. Es braucht auch während des Jahres verstärkt eine Familienentlastung", sagt Christine Schläffer. "In Salzburg sind Familien mit beeinträchtigten Kindern unverständlicherweise aus dem Modell der Entlastung für pflegende Angehörige explizit ausgenommen. Diese Familien finden kaum Gehör und haben keine Lobby. Aber auch sie und ihre Kinder brauchen Ferien. Dazu müsste es ein Regelangebot vom Land geben, nicht nur punktuelle Zuwendungen oder Spendenaktionen."