Ein negativer Coronatest könnte künftig zum Konzertticket führen

Er hatte sich eine höhere Beteiligung der Salzburger an den Massentests erwartet, sagt der Salzburger Landeshauptmann Haslauer im SN-Gespräch. Und: Das Testen werde zur Hygieneroutine werden - auch dank vom Bund geplanter Anreize.

Landesweit zeichnet sich eine Beteiligung zwischen 21,7 Prozent (in der Stadt) und 34,2 Prozent (im Flachgau) ab. Sind Sie damit zufrieden? Wilfried Haslauer: Die Erwartungen waren schon höher. Auch die Strukturen waren auf mehr ausgerichtet. Österreichweit liegt die Beteiligung bei etwa 30 Prozent. Salzburg wird da keine Ausnahme darstellen. Die endgültige Zahl haben wir erst nach den Tests in den Seniorenheimen, die am Montag anstehen.



Wurden die Massentests gut und richtig kommuniziert? Wir haben sehr viel Kraft in ...