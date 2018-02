Ein offenes Ohr für die Lehener

Seit zwei Jahren ist Gerhard Zuckerstätter (67) in Pension. Das ist aber kein Grund kürzerzutreten. Das Arbeiten mit Flüchtlingen und Themen rund um Lehen sind dem Pensionistenvertreter der SPÖ besonders wichtig.

40 Gemeinderäte und -rätinnen bestimmen in der Stadt Salzburg, welche Themen sie in den Ausschüssen diskutieren. Mit den daraus folgenden Beschlüssen sind sie häufig genug Stadtgespräch. An dieser Stelle beziehen sie wöchentlich aktuell Position.

Redaktion: Sie haben vor einiger Zeit einen Flüchtling bei sich aufgenommen. Wie sind sie dazu gekommen?

Gerhard Zuckerstätter: Ein großes Hobby von meinem Partner und mir ist das Filmen. Wir haben im Zuge der Flüchtlingsarbeit einen kleinen Werbefilm für die Diakonie gemacht und dabei die Menschen vorgestellt. Wir haben dann einen jungen Flüchtling aus Afghanistan aufgenommen und waren mit ihm vorige Woche bei der zweiten Anhörung in Wien. In rund fünf Wochen wissen wir dann, ob er einen positiven Bescheid bekommt oder nicht. Derzeit besucht er die HTL in Itzling, eine Lehrstelle zu finden, ist leider sehr schwierig derzeit.

Sie sind der Pensionistenvertreter der SPÖ. Welche Themen sind ihnen derzeit besonders wichtig?

Ich spreche regelmäßig mit den Leuten im Seniorenzentrum Lehen. Ihr größter Wunsch ist es, so lange es geht, in der eigenen Wohnung zu bleiben. Es wird dahingehend auch viel für die Barrierefreiheit gemacht, an zahlreichen alten Gebäuden wurden zum Beispiel Außenlifte errichtet. Die Umbauarbeiten der Seniorenheime in der Stadt laufen ebenfalls nach Plan, da mache ich mir immer wieder vor Ort ein Bild davon.

Lehen ist ihre Heimat, welche Veränderung wäre hier wünschenswert?

Gemeinsam mit meiner Kollegin Johanna Schnellinger werde ich einen Antrag im Gemeinderat einbringen, dass im Bereich der Bibliothek Schritttempo eingeführt wird. 90 Prozent fahren hier langsam, aber es gibt leider welche, die wie die Irren durch diesen Stadtteil rasen. Ich denke, dass wir einen Konsens mit den anderen Parteien finden werden. Die Frage ist, ob es auch umsetzbar ist, ob es die Straßenverkehrsordnung zulässt. Ich bin ein Romantiker, der die Menschen liebt und gerne zuhört.



In fünf Jahren möchte ich: So weit denke ich nicht voraus.



Dieses Buch hat mich beeindruckt: "Eine kurze Geschichte der Mennschheit" von Yuval Noah Harari.



Ein Ereignis, das mein Leben verändert hat: Die Filmarbeit für die Diakonie.