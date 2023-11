FPÖ-Bürgermeisterkandidat: Ein blaues Phantom spricht nun doch

. Unter dem Motto "Rückenwind für unsere Heimatstadt" präsentiert die FPÖ der Stadt Salzburg - mit LH-Stv. Marlene Svazek - am Montag ihre Liste für die Gemeinderatswahl 2024. Paul Dürnberger geht als Bürgermeisterkandidat ins Rennen. Der 27-jährige neue Stadtparteiobmann war im September bereits mit Rücktrittsforderungen konfrontiert, nachdem Fotos von ihm bei einer Demonstration mit Identitären in Wien veröffentlicht wurden. Ansonsten ist Dürnberger bisher kaum bekannt. Selbst in der Stadtpolitik lautet der Tenor: Man kenne ihn nicht. "Eine Nummer? Haben wir nicht." Mehrere SN-Anfragen an die FPÖ nach dem Kontakt und einem Gespräch mit Dürnberger liefen bislang ins Leere. Kritischen Fragen konnte er so bisher aus dem Weg gehen. Als Bürgermeisterkandidat wird er sich diesen aber stellen müssen.