Ein Vertrauensvorschuss sieht anders aus

"Er hat uns eingesperrt." Diese Worte hatten Bürger auf ein ÖVP-Plakat in Kuchl gesprüht und damit eines der großen Frust-Themen aufgezeigt: Corona und die damit einhergehenden, teils drastischen Einschränkungen im täglichen Leben.

Bei der Landtagswahl abgestraft wurden jene, die zu der Zeit in der Regierung saßen und die umstrittenen Maßnahmen durchsetzten.

Jetzt steht mit der FPÖ eine der (Corona-)Protestparteien kurz davor, in die Regierung zu wechseln. Wahltaktisch wird indes munter weiterspekuliert. Nach dem Prinzip: "Die Regierenden werden abgestraft" mutmaßen Bürgermeister, dass Schwarz-Blau auf Landesebene ihnen zumindest im Frühjahr im Ort die FPÖ vom Leibe hält. Sie jetzt machen zu lassen, sorge dafür, dass diese Partei nicht erneut derart viele Protestwähler absaugt.

Manche klammern sich damit an einen Strohhalm, andere erklären aber auch frei heraus, es sei Unsinn, Wahlen auf Landesebene mit Wahlen auf Ortsebene zu vermischen. In der Draufschau sind diese Taktikspiele traurig, denn was implizieren sie denn: In der Verantwortung entzaubern sich Politikerinnen und Politiker selbst. Damit sprechen wir ihnen aber auch jegliches Vertrauen ab - noch bevor sie die Arbeit aufgenommen haben.

Es soll sich halt niemand wundern, wenn sich angesichts dieses Misstrauensvorschusses immer weniger finden, die überhaupt eine politische Funktion ausüben wollen.